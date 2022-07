Amazon Prime : une importante hausse de prix annoncée

L’augmentation annoncée pour le prix de l’abonnement Amazon Prime est conséquente et bien supérieure à l’inflation : l’abonnement annuel passera de 49 euros à 69,90 euros, soit 20,90 euros de plus pour un an. La hausse est moindre pour l’abonnement mensuel, dont le prix ne grimpe que de 1 euro par mois en France, soit 12 euros par an. Le nouveau prix affiche 6,99 euros par mois.



L’augmentation, dévoile Amazon, surviendra le 15 septembre 2022 et s’appliquera dès cette date à tous les nouveaux renouvellements, qu’ils soient mensuels ou annuels. La désinscription reste toutefois possible pour éviter cette augmentation à venir : en cas de résiliation, l’abonnement Amazon Prime continue de fonctionner jusqu’à la date de renouvellement, et cessera par la suite.