Amazon a augmenté le prix de Prime plus tôt que prévu

Difficile de connaître les raisons qui ont poussé Amazon à augmenter plus tôt son abonnement annuel. Mais la hausse coïncide finalement avec la sortie des deux premiers épisodes de la série original les Anneaux de Pouvoir, basée sur l’univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Une série qui a été rapidement encensée par la critique et qui a signé le meilleur démarrage de la plateforme.



Exclusivité d’Amazon Prime, il n’est pas impossible que le groupe ait voulu capitaliser sur l’attrait de cette série pour faire payer le nouveaux prix aux abonnés qui n’avaient pas encore renouvelé leur abonnement et qui comptaient le faire pour suivre la suite.