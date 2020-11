Amazon bien parti pour devenir le premier employeur de la planète

Si la crise sanitaire a complètement chamboulé l'économie de la planète et poussé de nombreuses entreprises au bord de la faillite, d'autres au contraire ont poussé leur avantage pour devenir absolument indispensables pour des millions de consommateurs. C'est le cas d'Amazon vers lequel une bonne partie des confinés se sont tournés pour s'approvisionner en produits de toute sorte. Pour honorer des commandes toujours plus nombreuses, Amazon a dû multiplier les embauches. Entre les mois de janvier et d'octobre, le groupe a créé 427.300 emplois dans le monde. Le géant du e-commerce compte désormais 1,2 million d'employés, dont 10.000 en France. L'entreprise, créée par Jeff Bezos il y a 26 ans, est le troisième plus gros employeur au monde, derrière Walmart avec 2,2 millions d'employés, et China National Petroleum (1,34 million).



Durant les neuf premiers mois de l'année, Amazon a battu tous les records d'embauche (le précédent record était détenu par Walmart avec 230.000 embauches en 2000). Pour donner de la performance de l'entreprise cette année, Carrefour, premier employeur de France, compte 364.000 salariés. Et l'activité d'Amazon ne repose pas uniquement sur les petites mains des entrepôts : 100.000 intérimaires sont indispensables durant les fêtes de fin d'année. Et les livraisons sont assurées par une armée de sous-traitants (500.000 chauffeurs et employés).