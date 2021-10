Amazon crée une boutique "Fabriqué en France"

Désormais les clients d’Amazon vont avoir accès au sein d’une boutique dédiée à plus de 230.000 références du "Fabriqué en France" parmi la plupart des catégories de produits présentes sur le site du leader de e-commerce : Cuisine et maison, Épicerie, Jeux et Jouets, Hygiène et Santé, Bébé et Puériculture, Vêtements, Bricolage, Papeterie.



Cette annonce intervient tout juste un mois avant l’ouverture du Salon du Made in France, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Un salon qui, pour sa neuvième édition, atteindra pour la première fois le cap des 800 exposants inscrits. Un signe patent de l'engouement renouvelé pour le Made in France.