Amazon embauchera 3.000 CDI en France cette année

Amazon va embaucher en France 3.000 personnes en 2021 en contrat à durée indéterminée. Cela va porter les effectifs totaux du géant du commerce en ligne à 14.500 salariés dans l'Hexagone : aux 9.300 employés directs annoncés par Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, en novembre dernier, se sont ajoutés 2.200 CDI supplémentaires créés l'an dernier, plus ces 3.000 nouveaux postes pour 2021. Les recrutements portent sur des préparateurs de commandes pour les entrepôts du groupe, mais aussi des ingénieurs, des jeunes diplômés, des chargés de ressources humaines, des informaticiens, ainsi que des spécialistes de la santé et de la sécurité.



Les recrutements réalisés au sein du réseau logistique de l'entreprise sont réalisés dans le cadre d'une convention nationale avec Pôle Emploi, précise Amazon. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Centre-Val-de-Loire, l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand-Est sont, par ordre d'importance, les régions qui bénéficieront de ces recrutements. Amazon assure par ailleurs de son engagement en faveur de la diversité et de l'égalité des chances dans son processus de recrutement, « notamment pour contribuer à l’insertion des jeunes des quartiers prioritaires ».