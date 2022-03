Amazon ferme plusieurs de ses magasins physiques

Amazon demeure engagé dans le développement d'expériences et de technologies de vente physiques sur le long terme. Il n'est pas question de se désengager : « nous nous concentrons sur nos établissements Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go et Amazon Style ». Le groupe veut en effet s'imposer dans les produits frais, avec Go et la chaîne de supermarchés Whole Foods Market achetée en 2017, ainsi que dans l'habillement (Amazon Styles).



La pandémie a bousculé les habitudes de consommation. Les gens se rendent moins dans les magasins physiques et préfèrent passer commande en ligne, réduisant l'attrait des boutiques traditionnelles. Malgré tout, dans certains secteurs comme l'alimentaire et les vêtements, il est difficile de se passer de magasins physiques.