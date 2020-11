Amazon lance un service de vente et de livraison de médicaments

Amazon a l'intention de croquer une bonne part de l'énorme marché américain de la pharmacie, qui représente 312 milliards de dollars chaque année et qui affiche une croissance annuelle de 3%. Avec Amazon Pharmacy, lancé dans 45 États américains, le géant du commerce en ligne pourrait bien y parvenir. Il s'agit d'un portail sécurisé sur lequel les patients renseignent leurs informations d'assurance, sélectionnent un moyen de paiement et gèrent leurs ordonnances. Un service de pharmaciens en ligne permet d'obtenir de l'aide et des conseils.



Amazon, qui s'appuie sur son énorme réseau de livreurs et d'entrepôts répartis sur tout le territoire américain, travaille « dur pour gérer les complications de manière transparente afin que toute personne ayant besoin d'une ordonnance puisse comprendre ses options, passer sa commande au prix le plus bas possible et se faire livrer ses médicaments rapidement », explique T.J. Parker, le vice-président d'Amazon Pharmacy. La plateforme a de quoi réussir dans ce secteur.