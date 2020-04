Amazon limité par la justice aux produits essentiels

Amazon lèvera cette restriction d'activité après une évaluation des risques professionnels liés au coronavirus sur l'ensemble des entrepôts. Elle s'applique pendant une durée maximum d'un mois, qui pourra être rallongée par un nouveau jugement. Pour Solidaires, la décision de la justice est une victoire : ce dernier pointait en effet une « bombe sanitaire et sociale (…) qui concerne plus de 10.000 travailleurs directs et une armée d'intérimaires et de livreurs ».



Depuis le début du confinement, Amazon restreint déjà les livraisons de produits « non essentiels ». Après le jugement, le groupe a expliqué que « rien n'est plus important que la sécurité des collaborateurs », avant de détailler les mesures prises pour les salariés : « nous avons distribué sur nos sites plus de 127.000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que plus de 1,5 million de masques ». L'entreprise va faire appel, ce qui ne suspend pas la décision de justice.