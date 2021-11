Amazon ne prendra plus en charge les paiements Visa au Royaume-Uni

Dans un communiqué, Amazon a sorti la hache de guerre contre Visa, accusé de pratiquer des frais très élevés pour les transactions réalisées avec les cartes de crédit émises par le réseau : à compter du 19 janvier prochain, la plateforme de commerce en ligne n'acceptera tout simplement plus les paiements Visa au Royaume-Uni ! Le géant du commerce en ligne explique que les frais de transaction devraient baisser avec le temps alors que les technologies progressent. Mais ce n'est pas le cas, « les coûts restent élevés ».



Amazon ajoute que son intention est de continuer à innover pour « ajouter et promouvoir des options de paiement plus rapides, moins chères et plus inclusives ». L'e-commerçant indique que les paiements avec les cartes émises par les réseaux Mastercard, Amex et Eurocard seront toujours acceptés. Visa a répliqué, en se disant très déçu de la décision d'Amazon : « Lorsque le choix du consommateur est limité, personne ne gagne », indique l'entreprise.