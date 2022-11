Amazon prévoirait 10.000 suppressions de postes

Il y a deux semaines, Amazon annonçait un gel des embauches dans ses bureaux afin de tenir le choc de la crise économique. Mais cela ne sera pas suffisant : le géant du commerce en ligne préparerait en effet un plan social d'envergure qui toucherait le monde entier. Selon le New York Times, la coupe sombre toucherait 10.000 employés, autant dire le plan social le plus important dans l'histoire de l'entreprise.



Ramenées au total des effectifs (1,6 million), ces suppressions de postes ne représente « que » 1% des salariés d'Amazon. Mais tout de même, au vu du nombre prévu, on est au-delà du symbole. Et c'est aussi le signe de la détérioration rapide de la situation économique qui inquiète. Ce d'autant qu'Amazon n'est pas la première entreprise des technologies à annoncer une réduction de sa masse salariale.