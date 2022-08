Amazon rachète les aspirateurs Roomba pour 1,7 milliard de dollars

Amazon pèse déjà très lourd sur le marché de la maison intelligente. Le géant du commerce en ligne a mis au point et imposé son assistant connecté Alexa dans une myriade de produits, il a aussi à son actif les sonnettes connectées Ring (rachetées en 2018), sans oublier évidemment la gamme de haut-parleurs Echo qui, grâce aux petits prix pratiqués par l'entreprise, se trouvent partout.



Amazon ajoute une nouvelle corde à son arc avec l'acquisition annoncée en fin de semaine dernière d'iRobot. Cette entreprise, fondée en 1990 par des spécialistes en robotique du fameux MIT (Massachussets Institute of Technology), a lancé en 2002 le robot-aspirateur Roomba. Autonome, il s'occupe tout seul du nettoyage de la maison, il peut également se vider et se recharger tout seul sans l'aide d'un humain. Depuis, la gamme s'est enrichie de nombreux modèles et l'intelligence artificielle de ces robots n'a cessé de s'améliorer.