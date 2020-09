Amazon retire une offre d'emploi anti-syndicale

Amazon, comme beaucoup d'autres grandes entreprises de tous les secteurs, apprécie modérément la présence de syndicats dans ses rangs, du moins aux États-Unis. En mai, la plateforme d'e-commerce a licencié plusieurs salariés dont les critiques concernant le niveau de sûreté sanitaire des entrepôts avaient généré des tensions en interne. Amazon s'est défendu en expliquant que le départ de ces employés repose sur des infractions au règlement : malgré des diagnostics positifs au COVID-19, ils ont continué à aller travailler, mettant en danger la santé de leurs collègues.



C'est pourquoi l'apparition d'offres d'emploi pour des « analystes en renseignements » a suscité une levée de boucliers. Il s'agissait de recruter des agents chargés de surveiller les « menaces d'organisations syndicales », selon le descriptif du poste. Le travail des analystes était d'informer les avocats de l'entreprise concernant des sujets « sensibles et confidentiels ». Ils auraient également dû suivre les financements et les activités des campagnes « en interne et en externe » contre Amazon.