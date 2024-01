Amazon surveille ses salariés et écope d'une amende de 32 millions d'euros

De plus, des manquements relatifs à la vidéosurveillance ont été identifiés, notamment concernant l'information des employés et la sécurité des accès aux images vidéo. La CNIL a souligné que le mot de passe d'accès au logiciel de vidéosurveillance n'était pas suffisamment robuste et que le compte était partagé entre plusieurs utilisateurs, compromettant ainsi la traçabilité et la sécurité des données.



Cette affaire met en lumière la problématique du respect de la vie privée des employés face aux impératifs de performance et de sécurité des entreprises. Bien que la CNIL reconnaisse la nécessité pour Amazon de suivre certaines activités pour garantir la qualité de service et la sécurité dans ses entrepôts, elle estime que le niveau de surveillance mis en œuvre par l'entreprise était excessif et intrusif.



La décision de la CNIL constitue un avertissement pour les entreprises quant à la gestion équilibrée de la surveillance des employés, soulignant la nécessité de respecter les droits fondamentaux des travailleurs tout en atteignant les objectifs commerciaux et opérationnels. Il s'agit d'un rappel important de l'importance du respect des normes légales et éthiques dans l'utilisation des technologies de surveillance au travail.