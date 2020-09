Ambiance morose dans le vignoble français en dépit d’une vendange pleine et de qualité

De mémoire de vigneron, jamais on n’avait vendangé aussi tôt. Au Château de Béru, un des domaines les plus en vue de Chablis, on est déjà en plein nettoyage des pressoirs. Alors qu’en 2019 les vendanges avaient débuté le 12 septembre et s’étaient achevée le 1er octobre, les premiers raisins du domaine ont été coupés le 17 août. Et les dernières grappes ont été pressées le 4 septembre.



La qualité de la récolte est prometteuse mais comme dans toute la Bourgogne, les volumes en jus, impactés par la sécheresse des derniers mois, sont un peu décevant. Toutefois, à l’échelle du pays, les prévisions présentées par le Service de la Statistique et de la Prospective du ministère de l’Agriculture sont plus encourageantes, prévoyant un retour de la production à son étiage moyen des 5 dernières années. Ces nouvelles devraient apporter un peu de baume au cœur à un secteur vinicole très durement touché par la crise sanitaire mondiale.