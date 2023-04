Amélioration du moral des ménages français en avril

Selon le baromètre du moral des ménages français publié par l'Insee, l'indicateur de confiance a gagné un point en avril par rapport à mars, atteignant 83 points. Bien que cette amélioration soit positive, l'indicateur demeure nettement en dessous de la moyenne de longue période qui est de 100 points. Les ménages français se montrent plus optimistes quant à l'évolution de leur niveau de vie au cours des douze prochains mois, avec une progression de trois points. En revanche, l'opinion sur l'évolution passée de leur niveau de vie est restée presque stable, mais toujours à un niveau bas.



L'enquête de l'Insee révèle également que la part des ménages qui pensent que les prix augmenteront encore plus rapidement recule fortement, en chute de 17 points. Par contre, ils sont plus nombreux à considérer que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois, avec une hausse de 3 points. Cette perception est liée à une inflation élevée de 5,7% sur un an en mars, dont 15,9% pour les seuls produits alimentaires.