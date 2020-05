Ameublement : Alinéa et Conforama en crise

Autre marque emblématique du secteur de l'ameublement en difficulté : Conforama. L'enseigne aurait beaucoup de mal à décrocher un prêt garanti par l'État, selon FO, la CGT et la CFE-CGC. BNP Paribas serait à l'origine du problème : la banque aurait refusé de participer à une réunion mi-mai du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), indispensable pour obtenir un prêt garanti. Malgré une garantie de l'État portée de 80% à 90%, la BNP Paribas continuerait à exiger des garanties très importantes.



La banque se défend des accusations des syndicats et explique avoir accepté de participer aux échanges à la demande du CIRI. À ce jour, la banque a traité plus de 51.000 demandes de prêts garantis par l'État et alloué 12,4 milliards d'euros. Conforama a besoin de ce prêt pour financer le plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 27 février dernier. Il concerne 1.900 salariés sur des effectifs de 9.000 en France.