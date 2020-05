Appel à la grève dans les transports à Paris-Est le 18 mai

Les Franciliens qui utilisent les transports en commun ont pu retrouver leurs métros, RER et Transilien depuis le 11 mai, premier jour du déconfinement. Ils pourraient bien aussi subir leur première grève : le 18 mai, quatre syndicats appellent en effet à un arrêt de travail. La CGT, SUD, FO et la CFDT de la zone Paris-Est de la SNCF protestent contre la direction qui a lancé des procédures disciplinaires contre cinq militants. Pour les usagers, cet appel à la grève pourrait être particulièrement handicapant. La zone Paris-Est regroupe la gare de l'Est, le RER-E ainsi que les trains de banlieue Est.



Il s'agit pour les syndicats de se porter à la défense de quatre militants CGT et d'un militant SUD : des « entretiens disciplinaires » sont prévus la semaine prochaine. Parmi les militants sous le coup de cette procédure, un risque le licenciement. Ils sont accusés d'avoir occupé un local, de ne pas avoir prévenu la hiérarchie et d'avoir empêché l'exécution du service, même si « tous les agents ont eu accès aux locaux », d'après le tract.