Apple concentre deux tiers des gains du marché des smartphones

Deuxième au classement des entreprises ayant gagné le plus avec les smartphones en 2019 : Samsung. Le leader du marché avec 22,4% des ventes, au centre de divers scandales de management dans son pays d’origine, a capté 17% des bénéfices du secteur. Pour les autres principaux constructeurs il ne reste donc que 17% des bénéfices, que les entreprises se partagent entre elles.



Le grand « perdant » est donc probablement Huawei qui est malgré tout le deuxième acteur du marché en termes de ventes : 19% du total. Le géant chinois risque d’ailleurs de connaître une année 2020 très compliquée : accusé d’espionnage par les États-Unis, il s’est vu retirer la licence Android par Google ce qui signifie que les services du géant de Mountain View ne peuvent plus être installés sur ses appareils. Pour le marché occidental, où Google domine à bien des égards, c’est une catastrophe : pas de Gmail, pas de Google Maps… et pas de mises à jour Android.