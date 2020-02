Apple confirme que le coronavirus va l’impacter

Pour l’instant, le géant de Cupertino ne s’avance pas au-delà du premier trimestre 2020, mais l’annonce est emblématique : dans une lettre adressée aux investisseurs, Apple a annoncé que l’épidémie de coronavirus va bien causer une baisse de son chiffre d’affaires et de ses ventes. Les prévisions du 28 janvier 2020 ne sont plus valables, alors que le groupe espérait un chiffre d’affaires entre 63 et 67 milliards de dollars.



Publiée le 17 février 2020, la lettre confirme ce que les spécialistes redoutaient : la fermeture des usines chinoises va réduire la quantité d’iPhones produits, et donc vendus. « Bien que les usines de nos partenaires soient situées en dehors de la province du Hubei, et bien qu'elles soient toutes rouvertes, la production repart plus lentement que prévu » a expliqué Apple. Elle justifie toutefois les mesures par la nécessité de garantir la santé de ses équipes et de celles de ses sous-traitants.