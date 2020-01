Apple enregistre plus de 90 milliards de dollars de ventes au dernier trimestre 2019

Traditionnellement, le dernier trimestre de l'année est le plus important pour Apple. Le constructeur informatique concentre ses lancements de nouveautés durant cette période afin d'engranger un maximum de ventes ; combiné à l'attrait pour les derniers smartphones de la marque à la Pomme, le jackpot était assuré. L'entreprise californienne engrange donc 91,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et 22,2 milliards de dollars de bénéfices. Ces chiffres sont en progression de respectivement 9% et 11,4% par rapport au dernier trimestre 2018.



Apple peut tout d'abord remercier le cru 2019 de l'iPhone, qui rencontre un grand succès auprès des consommateurs. Les smartphones, qui pèsent pour 61% du total des revenus du groupe, lui ont permis d'enregistrer près de 60 milliards de dollars sur le trimestre. Selon Tim Cook, le patron d'Apple, l'iPhone 11 a tout particulièrement séduit le grand public grâce à son prix moins élevé que son prédécesseur et de meilleures performances au niveau des photos.