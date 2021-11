Apple et Amazon condamnés en Italie pour concurrence déloyale

L'accord contient aussi des clauses selon lesquelles seul Amazon et « certains vendeurs choisis individuellement et de manière discriminatoire » de vendre des produits Apple et Beats. Or, c'est une infraction à la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE, qui dispose que les systèmes de distribution doivent se baser sur « des critères de nature qualitative, non discriminatoire et appliquer de manière égale à tous les revendeurs potentiels ».



Manifestement, aux yeux de l'autorité italienne, le compte n'y était pas et c'est ce qui a motivé l'amende qui dépasse les 200 millions d'euros. Au-delà de la somme, que ces deux entreprises n'auront aucun mal à payer, c'est surtout les conséquences au niveau européen qu'Apple et Amazon redoutent, car la décision italienne pourrait inspirer d'autres autorités de la concurrence.