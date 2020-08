Apple et Tesla vont fractionner leurs actions fin août

Apple et Tesla vont opérer le 28 août une opération de fractionnement de leurs actions respectives. Pour le géant de l'informatique, il s'agit d'un « split » 4 pour 1. Pour le constructeur automobile 100% électrique, le fractionnement sera de 5 pour 1. Dans le premier cas, les actionnaires actuels se verront octroyer 3 actions pour une détenue. Dans le second, ce sera 4 actions pour une détenue. Mais dans tous les cas, cela ne change rien à la valeur du portefeuille détenu par les actionnaires, c'est uniquement le volume d'actions qu'ils possèdent qui se voit multiplié par quatre ou cinq.



En revanche, l'opération ramène les actions des deux entreprises à des niveaux plus abordables pour les petits investisseurs : autour de 300 $ pour Tesla, environ 100 $ pour Apple. De quoi attirer de nouveaux actionnaires et diversifier l'actionnariat de ces deux groupes. Les annonces du fractionnement ont eu le même effet pour ces deux vedettes de Wall Street : intervenues en pleine hausse de leurs titres respectifs, elles n'ont fait qu'augmenter encore la capitalisation boursière des entreprises.