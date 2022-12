Apple impose un « déséquilibre significatif » aux développeurs français

Pour pouvoir distribuer leurs applications auprès des utilisateurs d'iPhone et d'iPad, les développeurs doivent impérativement en passer par l'App Store, la boutique en ligne gérée par Apple. Le constructeur informatique américain interdit en effet les magasins d'applications alternatifs, ce qui ne laisse pas d'autre choix aux développeurs français. En 2017, Bercy déposait plainte contre le géant, ainsi que contre Google qui exploite une boutique similaire pour les smartphones Android.



Le ministère de l'Économie reprochait alors aux deux entreprises d'imposer des tarifs aux start-ups françaises, mais aussi de récupérer les données et de modifier les contacts de manière unilatérale. Le tribunal de commerce de Paris en charge du dossier s'est rangé du côté du ministère, et inflige à Apple une amende d'1 million d'euros. Face aux recettes du groupe, ce n'est quasiment rien (il a engrangé 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien qu'au troisième trimestre).