Apple : les iPhones 15 en surchauffe ?

Apple donne ses conseils, et ils sont simples : il est primordial d'utiliser le câble USB-C fourni avec l'iPhone 15. En somme, le géant de Cupertino invite fortement ses utilisateurs à rester intégralement dans son univers, et à utiliser ses propres accessoires. Car il ne faut pas oublier que ces derniers, généralement en moyenne plus chers, rapportent gros au groupe américain.



Pour ceux qui recherchent des alternatives et ne veulent pas se plier au diktat d’Apple, il est essentiel de privilégier des câbles de qualité, certifiés et compatibles avec l'iPhone 15. Des adaptateurs lightning USB-C peuvent également être envisagés, à condition qu'ils répondent aux normes techniques d'Apple.