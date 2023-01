Après Camaïeu et Go Sport, Gap France dans la tourmente

Nouvelle alerte dans le secteur de l'habillement et du textile. Une nouvelle entreprise détenue par le groupe Hermione, People & Brands (HPB) a tiré la sonnette d'alarme. Il s'agit de Gap France, racheté 1 euro symbolique en 2021 puis transmis à Go Sport début janvier pour un montant de 38 millions d'euros. Des salariés de Gap (qui emploie 350 personnes) ont exercé leur droit d'alerte en fin de semaine dernière.



Les élus du comité social et économique central ainsi que ceux de la CFDT, à l'origine de cette procédure, se sont inspirés de leurs collègues de Go Sport : cela a abouti à un redressement judiciaire du groupe Go Sport en raison de l'état de cessation de paiements du vendeur d'articles sportifs. Rappelons que Go Sport France, qui regroupe les magasins, n'est pas en cessation de paiement.