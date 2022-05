Après l'euphorie de la pandémie, les grandes fortunes subissent une sévère correction

Après l'euphorie, la gueule de bois. Les Bourses dans leur ensemble subissent une correction significative depuis le début de l'année, avec des reculs qui inquiètent non seulement les petits porteurs, mais aussi les grandes fortunes qui voient leur portefeuille fondre au soleil. C'est le cas pour l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, dont les actifs sont passés de 268 milliards de dollars la semaine dernière à 229 milliards actuellement.



Et le patron de Tesla, futur propriétaire de Twitter, n'est pas le seul à accuser le coup. Jeff Bezos voit sa fortune baisser de 23 milliards à 133 milliards de dollars, celle de Bill Gates de 7 milliards à 120 milliards, tandis que Bernard Arnault recule de 12 milliards, avec une fortune estimée par Bloomberg Billionaires à 120 milliards également.