Après le Covid-19, la belle résistance des télécoms

Dans une période où la distanciation sociale s’est largement imposée, les télécoms sont devenues des vecteurs de proximité retrouvée. En effet, le secteur est sorti grandi de la crise en irriguant tous les pans de la société et en devenant l’un des outils majeurs de maintien des relations interpersonnelles, du travail à distance, de l’école à la maison ou, plus simplement, des prises de contact ponctuelles avec les services de secours. Les infrastructures numériques se sont affirmées comme les bouées de sauvetage des gouvernements européens, en permettant une généralisation massive du télétravail dans une grande partie du secteur tertiaire. Malgré l’augmentation très intense de l’usage des terminaux pour l’éducation, le travail ou encore le divertissement, le secteur des télécoms a tenu et témoigne de sa solidité technologique. Et fait, par la même occasion, la démonstration criante de son caractère impérieux, en temps normal, comme en temps de crise.Évidemment, la perspective d’une érosion du pouvoir d’achat des ménages européens pourrait faire craindre des conséquences dangereuses pour le secteur. Selon le baromètre Cofidis / CSA, 40 % des Français estiment qu’ils se retrouvent, après l’épisode du Covid-19, dans une situation financière dégradée. D’un point de vue plus général, les trois quarts d’entre eux affirment que leur pouvoir d’achat ne devrait pas s’améliorer cette année. La perte de revenus pour les ménages Français est, quant à elle, fixée à environ 11 milliards d’euros depuis le début du confinement, selon les économistes de l’Observatoire français des conjectures. Au niveau européen, ces inquiétudes sont aussi partagées.La BCE estime que la hausse du chômage, inévitable, et la baisse des revenus qui y sera associée, devrait entraîner une chute généralisée du pouvoir d’achat pour une partie non-négligeable des européens. Mais voilà, le secteur a rappelé à chacun qu’il était essentiel. Ce qui, d’un point de vue purement économique, est très rassurant. En effet, les dépenses de télécommunication (forfaits mobiles et fixes) sont devenues incontournables dans le budget des ménages et aucune économie ne devrait être réalisée sur ce poste de dépense. Chez Moody’s, les craintes d’impayés sont jugées extrêmement modérées et ne devraient pas excéder les 1 % du total des consommateurs.