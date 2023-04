Après plusieurs reports, les tickets de caisse automatiquement imprimés disparaitront au 1er août

Fin mars, les prix des produits alimentaires avaient en effet augmenté de 16,3% par rapport à la même période de l'an passé. Pour de nombreux Français, le ticket de caisse est effectivement un des moyens pour tenir le budget courses. La fin de l'automaticité de l'impression des tickets de caisse n'implique pas la fin tout court de ces fameuses facturettes. Passé le 1er août, les clients pourront en demander l'impression en caisse, ou encore les recevoir par SMS, e-mail, ou encore en scannant un code QR.



Les consommateurs qui sont les plus frappés par la hausse vertigineuse des prix dans les supermarchés doivent désormais arbitrer entre les produits. Ainsi, ils achètent moins de viande et de poisson, en revanche ils se tournent davantage vers les plats préparés et les marques les plus abordables, à l'image des marques distributeurs. Malheureusement, l'inflation alimentaire ne devrait pas se calmer à court terme, un pic est ainsi attendu pour cet été.