Arcep : des mesures concrètes pour un numérique soutenable

Le gendarme des télécoms a mis sur la table ses propositions pour un numérique soutenable, plus respectueux de l'environnement, tout en permettant une consommation raisonnable des outils du numérique et d'internet. Dans un rapport sur le sujet, l'Arcep propose ainsi aux opérateurs de « ralentir » le cycle de renouvellement des smartphones et d'en faciliter le recyclage. Ces appareils, ainsi que les tablettes, les téléviseurs et les produits électroniques en général, représentent 86 % des gaz à effet de serre produits.



L'Arcep souhaite également « responsabiliser » les fournisseurs de contenus à l'image de Netflix, de Prime Video (Amazon) et autres plateformes qui pèsent très lourd en termes de trafic : 75 % ! Dans le catalogue des onze mesures proposées par le régulateur, se trouve également une mise en veille automatique des box d'accès à Internet, ou encore la mise en place d'outils pour mesurer les engagements des principaux contributeurs de la « pollution » numérique.