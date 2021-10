ArianeGroup supprime 588 postes en France et en Allemagne

SpaceX, avec ses fusées réutilisables, a fracassé le marché des lanceurs spatiaux de satellites. Cette concurrence de plus en plus vive force ArianeGroup à tailler dans les effectifs. La semaine dernière, l'entreprise française a annoncé un plan de départs volontaires d'un maximum de 600 emplois, répartis entre la France et l'Allemagne d'ici la fin de l'année prochaine. À l'occasion d'un comité social et économique, le groupe a précisé ses intentions.



Ainsi, ce sont 588 postes qui seront supprimés des deux côtés de la frontière, dont 530 dans l'Hexagone. Des suppressions d'emplois qui ont été décidées en fonction des effectifs actuels dans les deux pays. Les syndicats rapportent que quinze sites seront touchées par ce plan de départs, dont onze en France. Pour certains d'entre eux, les suppressions de postes seront plus importantes, la direction de l'entreprise souhaitant faire davantage appel à la sous-traitance. L'objectif, c'est de réduire les coûts.