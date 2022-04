Arrêt du gaz russe en Europe : un impact modéré en France

Le Conseil estime que l'impact d'un arrêt des importations du gaz russe en France serait compris entre 0,15 et 0,3% du PIB, ce qui représente environ 70 euros de revenu par habitant. L'impact serait beaucoup plus important dans les pays dépendants du gaz russe, avec une estimation allant de 1 à 5% de leur PIB. Pour l'Allemagne, la fourchette est comprise entre 0,3 et 3%.



La moyenne européenne de cet impact est compris entre 0,2 et 0,3% du PIB de la zone. En termes de revenu par habitant, cela représente 100 euros. Le Conseil estime que si les livraisons du gaz russe devaient cesser, les conséquences pourront être absorbées sans trop de difficulté, malgré les besoins des pays dépendants.