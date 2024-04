Arrêts maladie : le nombre de jours de carence pourrait augmenter

Un autre aspect controversé de cette réforme serait l'introduction de « jours de carence d'ordre public », non compensables ni par l'entreprise ni par l'Assurance Maladie. Cette mesure, destinée à décourager les arrêts de complaisance, alignerait le traitement des salariés du privé sur celui des fonctionnaires, déjà soumis à un jour de carence non indemnisé.



En dépit des critiques, certains experts soulignent les bénéfices potentiels d'une gestion plus rigoureuse des arrêts maladie. Une étude de la Drees montre que les entreprises prenant en charge les jours de carence tendent à réduire la durée moyenne des arrêts maladie de 2,8 jours. Par ailleurs, il apparaît que les salariés bénéficiant d'une couverture complète durant les jours de carence appartiennent généralement à des catégories sociales favorisées, avec de meilleures conditions de travail.



La réforme des conditions d'indemnisation des arrêts maladie s'inscrit dans une démarche plus large de maîtrise des dépenses publiques. Toutefois, elle soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre la nécessité d'économies budgétaires et la protection des droits des salariés. Le débat promet d'être animé, tant les enjeux financiers, sociaux et politiques sont importants.