Assurance emprunteur : la résiliation à tout moment adoptée

Le vote favorable du Sénat concernant la loi sur l’Assurance emprunteur, et la possibilité de résilier à tout moment celle-ci, était attendu : sénateurs et députés s’étaient en effet mis d’accord en Commission mixte paritaire sur le sujet. Mais il fallait attendre le vote définitif le jeudi 17 février 2022, pour confirmer que la réforme aurait bien lieu.



Cette dernière, entre autres, comporte un changement majeur pour les souscripteurs : la possibilité de résilier le contrat et d’en changer à tout moment de la durée de celui-ci. Or, jusqu’à présent, ce changement ne pouvait avoir lieu qu’à la date anniversaire du contrat, soit une fois par an.