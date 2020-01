Assurance vie : 1 788 milliards d'euros d'encours en 2019

C'est pourquoi les compagnies d'assurance proposent aux épargnants de s'intéresser aux supports en unités de compte : le capital n'est pas garanti contre les risques de pertes, mais par contre la rémunération peut être plus intéressante puisqu'elle s'appuie sur le rendement d'investissements plus risqués (comme les actions). D'ailleurs, plusieurs grands groupes ont décidé de réduire drastiquement la rémunération des fonds en euros pour pousser leurs clients vers des produits potentiellement plus intéressants.



Le gouvernement pousse également les Français à investir ailleurs que dans des produits d'épargne peu rémunérateurs (le taux du Livret A va baisser à 0,5%). Il s'agit de les inciter à mettre leur argent dans les entreprises et plus globalement dans l'économie. Le conseil semble être de plus en plus entendu : les versements en unités de compte prennent davantage d'ampleur, ils représentaient 41% de la collecte totale en décembre, soit 4,8 milliards d'euros.