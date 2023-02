Au tour de Facebook et Instagram de lancer une formule payante

Alors que le groupe Meta a connu une année compliquée en 2022, avec un chiffre d’affaires et un résultat net en forte baisse, Mark Zuckerberg semble chercher de nouvelles sources de revenus. Il a donc annoncé, dimanche 19 février 2023, le lancement de Meta Verified. Il s'agit d’un abonnement pour les utilisateurs de Facebook et Instagram qui coûterait entre 12 et 15 dollars par mois selon les plateformes utilisées.



Pour ce prix, les utilisateurs disposeront d’un badge de vérification sur leurs réseaux sociaux, d’une meilleure visibilité pour les posts ou encore d’une simplification des démarches pour récupérer un compte en cas de problèmes. Meta Verified sera lancé en premier lieu en phase de test en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avant, sans aucun doute, un déploiement mondial permettant à Meta d’augmenter ses sources de revenus.