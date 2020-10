Auchan quitte la Chine après 22 ans

Si SunArt est largement leader en Chine dans le secteur de la distribution alimentaire, avec 484 hypermarchés et plus de 150.000 collaborateurs dans le pays, Auchan a décidé de quitter le navire. Le groupe a annoncé lundi 19 cotobre 2020 avoir accepté la proposition de son allié, le géant AliBaba, spécialisé dans le e-commerce et dont la croissance est inédite depuis des années, de racheter ses parts dans SunArt.



Ainsi faisant, Auchan annonce donc son retrait du marché chinois sur lequel il était arrivé il y a 22 ans. L’opération devrait rapporter au groupe Auchan 3 milliards d’euros. « L'opération se fait au prix équivalent de 8,10 dollars de Hong Kong par action et fera l'objet d'une offre publique d'achat sur cette base », a précisé le groupe français dans le communiqué de presse.