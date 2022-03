Auchan reste en Russie malgré les appels à partir

Les sanctions occidentales ont propulsé l'inflation en Russie, tandis que le rouble a chuté, faisant fortement baisser le pouvoir d'achat. « Il est facile de nous critiquer, mais nous on est là, on fait face et on agit pour la population civile », défend Yves Claude. Par ailleurs, un retrait de l'entreprise profiterait aux capitaux russes, soutient-il.



De fait, la décision de partir de Russie serait même « contre-productive », non seulement pour les salariés et les clients, mais aussi pour la structure du groupe. Le PDG l'assure : « Je me pose des questions tous les jours, car la décision n'est pas simple à prendre, mais je suis convaincu que c'est la bonne ».