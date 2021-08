Auchan : un chiffre d'affaires en recul en raison de la crise sanitaire

Les hypermarchés sont l'épine dans le pied d'Auchan Retail, tandis que la concurrence est davantage implantée dans des zones commerciales plus petites et qui n'ont donc pas eu à fermer. C'est le cas pour Carrefour dont le chiffre d'affaires a progressé de 3,9% au premier semestre. Pour remonter la pente, Auchan veut développer rapidement son réseau de commerce de proximité (Auchan piéton) ainsi que son offre en ligne qui ont enregistré une hausse de 31% en deux ans.



L'activité des magasins Auchan a aussi souffert en Espagne, au Portugal, en Pologne et en Hongrie. En Russie, le groupe a connu une progression des revenus de 3%, « premiers résultats tangibles d'un retournement ». Les reculs ont été plus modérés en Roumanie, à Taïwan et au Sénégal. L'entreprise affiche tout de même un Ebitda (excédent brut d'exploitation) en hausse de 3,7% à 594 millions d'euros. Auchan veut réaliser 1,4 milliard d'euros d'économies à fin 2022.