Auchan : un plan de départs volontaires en préparation

Selon le Parisien, Auchan Retail France, qui gère le commerce alimentaire ainsi que certaines activités bancaires et immobilières du groupe de grande distribution, pourrait annoncer le 14 janvier un plan de départs volontaires qui toucherait « au moins 1 000 salariés ». Il faut même s'attendre à un chiffre plus important. Cette coupe claire intervient dans le cadre du « Plan 2022 » de l'enseigne. La holding, qui emploie 50 000 collaborateurs, n'est pas au mieux de sa forme : ses pertes ont atteint 1,145 milliard d'euros en 2018, ce qui la pousse à mettre en place des plans de redressement drastiques.



Le quotidien ne précise pas quels services seront concernés par ces départs volontaires, mais d'ores et déjà les syndicats demandent une consultation des instances. Les représentants du personnel craignent en effet un impact économique et social important. Le groupe de grande distribution doit faire des choix difficiles, les consommateurs se détournant des supermarchés et hypermarchés du groupe. D'ailleurs, les plus grands magasins Auchan ont essuyé l'an dernier la premier perte de leur histoire : 155 millions d'euros.