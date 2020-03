Auchan verse une prime de 1.000 euros à ses salariés

La vaste majorité des 65.000 salariés du groupe Auchan n'a pas l'opportunité de travailler à la maison, comme le gouvernement y incite depuis le début du confinement. C'est pourquoi l'enseigne de grande distribution a décidé de faire un geste pour les saluer de leur « engagement exceptionnel » durant la crise sanitaire actuelle. C'est « l’ensemble des collaborateurs des magasins, entrepôts, drives, services de livraison à domicile et site de e-commerce » qui recevront cette prime, dans le cadre de l'accord d'intéressement de l'entreprise. En se rendant au travail, les salariés d'Auchan ont permis de maintenir ouvert « l’ensemble des magasins, des drives et des services de livraison ».



Le mécanisme de cette prime, mise en œuvre avec la crise des « gilets jaunes », a été reconduit en 2020 mais uniquement pour les entreprises ayant signé un tel accord. La prime est défiscalisée et sans charges sociales ; elle peut atteindre un maximum de 1.000 euros et doit être versée avant le 30 juin. Toutes les entreprises qui le peuvent sont invités à verser ce bonus, a rappelé Gérald Darmanin au micro d'Europe 1.