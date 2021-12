Automobile : 400 millions d'euros pour les sous-traitants et les territoires

Le gouvernement met sur pied un fonds de soutien pour les sous-traitants de l'industrie automobile. Il est doté de 300 millions d'euros destinés aux équipementiers, plus 100 millions supplémentaires pour épauler les territoires. Agnès Pannier-Runacher a annoncé ce nouveau plan d'aide chez Votat, un fournisseur dans l'Oise qui a pu maintenir la tête hors de l'eau durant la crise sanitaire grâce aux subsides publics.



La ministre déléguée en charge de l'Industrie a décrit ce nouveau plan d'aide comme un levier permettant aux entreprises de basculer vers l'électrique. Certaines y sont parvenues, d'autres sont encore en pleine transition, et pour d'autres encore, ce sera beaucoup plus difficile de s'adapter à la nouvelle donne. Ces 300 millions pourront leur servir pour aborder d'autres secteurs, comme l'aéronautique par exemple.