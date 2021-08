Automobile : Stellantis en forme malgré la pénurie de composants

Ça ne va pas si mal pour Stellantis. Au premier semestre, le groupe intégrant les marques de PSA (Peugeot, Citroën, Opel…) et de Fiat-Chrysler a enregistré un chiffre d'affaires de 75,3 milliards d'euros. C'est quasiment quatre fois plus que l'an dernier à la même époque, mais il faut rappeler que la situation était très différente, avec le déclenchement de la crise sanitaire en mars 2020 et les mesures pour limiter les cas de contamination (confinement, fermeture des concessionnaires, etc.).



Sur les six premiers mois de l'année, Stellantis a généré un bénéfice net de 5,9 milliards d'euros, tandis que sa marge atteint 11,4%, un excellent résultat (il est encore meilleur sur le marché Amérique du Nord, où la marge est de 16,1%). FCA a commencé à appliquer la recette gagnante de PSA : une montée en gamme des véhicules qui se vendent plus cher. Une stratégie qui devrait permettre au groupe d'afficher une marge de 10% sur l'année, alors que l'objectif oscille entre 5,5% et 7,5%.