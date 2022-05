Automobile : des chiffres toujours décevants pour les immatriculations neuves

Ainsi, Stellantis affiche une baisse de ses ventes supérieure à celles de l'ensemble du marché : -29,26%, avec 35.496 véhicules neufs. Chez Renault, ce n'est guère mieux avec un recul de 20,96% et 23.659 immatriculations. Les deux groupes français pourront se rassurer un peu en voyant la contre-performance de Volkswagen, premier importateur en France, qui écope d'une chute de 30,23%, avec 14.310 véhicules.



Deux constructeurs parviennent toutefois à s'en tirer avec les honneurs : Ford (+10,86% avec 4.027 immatriculations) et Nissan (+47,84% et 2.908 véhicules). Tesla impressionne aussi avec une progression de 42,99% (8.578 véhicules) sur les quatre premiers mois de l'année. La PFA relève la bonne tenue des ventes de voitures 100% électriques, qui représentent 11,9% contre 28,4% pour les hybrides (ces deux catégories pesant 20% des immatriculations depuis le début de l'année), 38,1% pour l'essence et 16,3% pour le diesel.