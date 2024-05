Automobile : des constructeurs européens accusés d’avoir bénéficié du travail illégal des Ouïghours

Le rapport du Sénat met particulièrement en cause BMW pour avoir importé plus de 8 000 véhicules Mini Cooper contenant des pièces de fournisseurs interdits. Ces importations auraient continué jusqu'en avril 2023, malgré l'existence de la législation UFLPA. Cette situation révèle des failles significatives dans le contrôle des chaînes d'approvisionnement du constructeur allemand.



Volkswagen est également accusé d'avoir utilisé des composants provenant de fournisseurs impliqués dans le travail forcé des Ouïghours. La société a affirmé qu'elle prenait les accusations très au sérieux et qu'elle avait immédiatement remplacé les pièces concernées pour se conformer à la loi américaine.



Jaguar Land Rover et Volvo ne sont pas en reste. Ces entreprises ont été accusées d'avoir intégré des pièces de fournisseurs interdits dans leurs véhicules importés aux États-Unis. Le manque de systèmes de contrôle adéquats a été particulièrement critiqué par la commission des finances du Sénat américain.