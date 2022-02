Automobile électrique : Renault prépare déjà la nouvelle Dacia Spring

Le groupe Renault voit une opportunité claire pour imposer sa griffe sur le marché des voitures électriques en Europe, et la tête de pont pourrait donc être la Spring et surtout le modèle qui va lui succéder. Surtout que la base technique est en place : cette nouvelle version sera produite sur l'architecture CMF-A, une des cinq plateformes modulaires conçues avec Nissan et Mitsubishi, tous membres de l'Alliance avec le constructeur français.



À l'heure actuelle, Renault veut continuer à pousser la Spring actuelle qui, après tout, n'est disponible que depuis seulement quelques mois seulement. L'entreprise n'a pas précisé le lieu de production du prochain modèle, dont on ignore d'ailleurs aussi le design et les caractéristiques techniques. Nul doute en revanche que le groupe voudra de nouveau viser le prix le plus bas.