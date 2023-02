Automobile européenne : le patron de Renault veut davantage de soutien

C'est en tant que président de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) que Luca de Meo, le directeur général de Renault, a participé à une conférence de presse de l'organisation qui s'est tenue en Belgique. Et la teneur de ses propos est claire : il veut un soutien plus important de l'Union européenne et des États membres. « Notre industrie européenne a conservé pendant longtemps un avantage de compétitivité dans la chaîne de valeur des automobiles à moteurs thermiques », a-t-il ainsi expliqué.



Mais voilà, cet avantage compétitif s'est évanoui avec le basculement vers les voitures électriques, constate-t-il. Les voitures thermiques neuves ne pourront plus être vendues dans l'Union européenne à compter de 2035. C'est donc le branle-bas de combat dans la filière pour tenir le calendrier, et elle n'a pas toutes les cartes en main. « Nos concurrents disposent d’outils stratégiques que nous ne possédons pas pour le moment, particulièrement sur la chaîne de production des batteries électriques », déplore Luca de Meo.