Automobile : hausse des prix sur le neuf et l'occasion

Devant ces difficultés, les constructeurs ont misé sur les modèles plus haut de gamme, et donc plus rentables. Mécaniquement, cela fait augmenter le prix moyen des voitures. Une Peugeot 2008 coûte 2.670 euros de plus que fin 2019. La facture est encore plus salée sur une Model 3 de Tesla avec une facture 6.000 euros plus cher, une hausse qui s'est imposée en quelques mois seulement.



Cette situation pourrait durer : la guerre en Ukraine se poursuit et la résurgence du Covid en Chine mettent à mal les prédictions voulant que le marché retrouve une certaine normalité cette année. Par ailleurs, le marché de l'occasion n'est pas le palliatif idéal : la rareté des véhicules disponibles fait également flamber les étiquettes…