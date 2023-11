Automobile : le marché français à 2 millions de véhicules par an, c'est terminé

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce ralentissement attendu du marché. François Roudier pointe du doigt l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, mais aussi la prudence des entreprises en matière de trésorerie et l'indécision des consommateurs sur le type de propulsion de leur futur véhicule. Cette prudence se manifeste aussi dans les chiffres globaux. Le marché reste inférieur d'environ 20 % à son volume d'avant la crise sanitaire de 2019, où 2,2 millions de voitures particulières neuves avaient été immatriculées. « Le marché français de 2 millions de voitures risque de ne plus exister », prévient Roudier.



Malgré ces inquiétudes, le secteur des nouvelles énergies (électrique et hybride rechargeable) continue de progresser. Elles ont représenté un quart des nouvelles immatriculations entre janvier et octobre. « Elles ont tapé très fort sur le diesel et grignotent l'essence », indique Roudier. Le groupe Stellantis, qui détient les marques Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et Jeep, demeure leader du marché français avec plus de 28 % des nouvelles immatriculations. En revanche, le groupe Renault suit de près avec une hausse de près de 31 % de ses immatriculations en octobre. Le constructeur américain Tesla a également vu ses ventes doubler depuis le début de l'année, avec une croissance de 82 % en octobre.