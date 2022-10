Automobile : les Français boudent les voitures d'occasion

Le 7 Octobre 2022, par François Lapierre

2022 sera une année à oublier pour le marché automobile. Non seulement les immatriculations neuves sont en très net recul, mais le secteur de l'occasion n'est pas non plus au mieux de sa forme.





Un marché de l'occasion en toute petite forme Le marché de l'occasion n'est pas au mieux de sa forme sur le marché automobile français. Les automobilistes qui cherchent à économiser sur le prix d'une voiture ne se sont pas précipités sur les secondes mains au mois de septembre. Ce sont en effet 415.025 ventes qui ont été réalisées le mois dernier, un volume en baisse de 15,4% par rapport à septembre 2021 selon les chiffres d'AutoScout24 France, spécialiste du marché.



Depuis le début de l'année, le nombre de véhicules d'occasion vendus en France s'est établi à 3.889.819, soit 14,3% de moins qu'en 2021 sur la même période, et 9,6% de moins qu'en 2020. Le marché de l'occasion est intimement lié à celui du neuf : moins les constructeurs produisent de véhicules, moins il y en a de vendus sur les plateformes en ligne et chez les concessionnaires.

Des prix qui grimpent en flèche Or, depuis de nombreux mois ces mêmes constructeurs ont toutes les difficultés du monde à relever leur niveau de production en raison de sérieux problèmes d'approvisionnement, notamment de composants électroniques. À cela s'ajoute un comparatif défavorable par rapport à l'an dernier, où de nombreux véhicules se sont retrouvés sur le marché de l'occasion après une année de confinements.



Cette réduction de l'offre sur le marché de l'occasion s'explique également par la hausse des prix constatés sur les véhicules de seconde main : en septembre, ils ont augmenté de 2,4% par rapport à août 2021, ou encore de 10% depuis janvier. Les hybrides et les électriques en particulier ont grimpé en flèche : +30% pour les premières, +38% pour les secondes. Ce qui ne favorise pas les ventes de ces véhicules moins polluants…

