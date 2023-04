Automobile : les immatriculations neuves poursuivent leur progression en mars

La PFA fournit également les chiffres au premier trimestre. La progression des immatriculations neuves s'établit à 15,2% par rapport à l'année précédente, ce qui représente un total de 420.887 véhicules immatriculés durant les trois premiers mois de 2023. Le compteur passe à 509.259 avec les utilitaires (+11,7%). Dacia est le champion du trimestre avec une hausse de 32,8%, suivi par Opel (+21,1%) et Renault (+19,1%).



Les immatriculations de véhicules diesel continuent de reculer : elles ont représenté 11,2% des ventes au premier trimestre, c'est 5,3 points de moins par rapport à la même période de 2022. En revanche, les véhicules électriques pèsent plus lourd : 15,4% des ventes au premier trimestre (+3,5 points). 30,9% des immatriculations sont représentées par les hybrides, y compris les hybrides rechargeables, contre 28,8% il y a un an. Enfin, le volume des modèles à essence est resté stable avec 38,5% des ventes.